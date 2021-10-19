2021新北全國運動會19日舉重場繼續有奧運獎牌國手登場，東京奧運女子64公斤級銅牌陳玟卉，全運會「限定」挑戰76公斤級，6次試舉成功，以抓舉101公斤、挺舉130公斤、總和231公斤3破大會紀錄，同時總和也刷新全國紀錄，也超越她在東京奧運的總和230公斤。

陳玟卉首次參加奧運，就在東京奧運以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤奪下銅牌，全運會改挑戰76公斤級，抓舉開把94公斤不意外過關，接下來第2次試舉97公斤就已經突破大會紀錄，最後一次試舉在將大會紀錄往上堆高到101公斤。

挺舉陳玟卉持續挑戰自我，開把119公斤及第2次試舉125公斤都順利成功，最後一次嘗試挺舉決定挑戰130公斤，好讓總和締造新的全國紀錄，陳玟卉沈穩提起槓鈴、高舉起來，成功時也開心歡呼，為自己的表現叫好。

全運會女子76公斤級舊的大會紀錄是上屆2019全運會由高雄市姚季伶創下的抓舉95公斤、挺舉118公斤、總和213公斤，舊的全國紀錄則是今年全國青年盃舉重錦標賽由陳恩慈所創的總和230公斤。