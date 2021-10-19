2021雲棲大會19日現場，阿里巴巴旗下半導體公司平頭哥發布自研雲晶片「倚天710」。阿里雲表示，該晶片是業界性能最強的ARM伺服器晶片，性能超過業界標杆20％，能效比提升50％以上。倚天710更是阿里雲推進「一雲多芯」策略的重要一步，也是阿里第一顆為雲而生的CPU晶片，將在阿里雲數據中心部署應用。

阿里雲智能總裁、達摩院院長張建鋒也說明，發布倚天710希望滿足客戶多樣性的計算需求，這款晶片不出售，主要是阿里雲自用。將繼續與英特爾、英偉達、AMD、ARM等合作夥伴保持密切合作，為客戶提供更多選擇。

據大陸觀察者網報導，倚天710採用5nm工藝，單晶片容納高達600億電晶體，內含128核CPU，主頻最高達到3.2GHz。記憶體和介面上則使用DDR5、PCIe5.0等技術。

而在SPECInt2017基礎測試平台上，跑分達到440分，超出業界標杆20％，能效比優於業界標杆50％，能有效幫助數據中心節能減排。