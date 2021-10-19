資深名嘴呂文婉個性直率、說話風格嗆辣，話題葷素不忌，讓她上遍各大談話性節目，近日她翻出20年前錄影舊照，驚嚇表示「她是誰？」還大方和網友分享，並幽默自嘲「50＋完全沒偶包」。

呂文婉在臉書透露，近日不經意刷到放在相簿好幾年的照片，讓她看第一眼就不禁嚇傻問「她是誰」，而這照片原來是先前《新聞挖挖哇》製作單位傳給她的，「20年前醜照出土，決定跟大家“同樂”，50＋完全沒偶包」，並強調真的沒整型，文末還不忘調侃另一位名嘴陳揮文：「揮文的頭毛也有烏黑濃密的時候。」

網友見狀也紛紛留言驚呼，「不同階段不同的美」、「姐越活越年輕這才厲害啊」、「妳是逆著長喔！沒天理啦」，就連8點檔女神陳珮騏都大讚：「人說相由心生~姐越來越美」，呂文婉也回「妹也是愈陳愈香」。

呂文婉臉蛋和身材都凍齡。(圖／翻攝自臉書)

不過也有網友認為「現在年輕貌美…以前比較老氣」，呂文婉無奈表示：「想（相）由心生！那時候真的不快樂…水深&火熱」，還有人說「現在整個好有精神，年輕美麗」，她也坦言「當時正在還“人生債”…苦啊」。