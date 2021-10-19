承認了？小黃卡可註記國藥、科興疫苗 陳時中：只是對一個事實的認定

疫情指揮中心認可大陸疫苗，返台毋須追加接種疫苗，接下來何時將完成認證，衛福部長陳時中今天表示，關於中國科興、國藥疫苗，會讓他登錄證明，「但只是證明打過的事實，要怎樣認可與運用仍然在討論中。」

中央流行疫情指揮中心10月初已函文各地方衛生局，民眾在國外只要是接種獲世衛組織(WHO)核發緊急使用清單(EUL)的6款疫苗，包括國藥、科興、嬌生、莫德納、BNT、AZ等，返台後將毋須再追加接種，並可至各地方衛生局進行登錄，於疫苗接種小黃卡上載明接種紀錄。

對此，陳時中今在立院備詢時，被問到何時會進一步完成科興、國藥疫苗的認證？陳時中說，關於中國科興、國藥疫苗，會讓他登錄證明，但這只是證明打過的事實，要怎樣認可與運用仍然在討論中。

陳時中強調，目前國際間往來的開放主要採用兩個指標，一個是當地疫情的情況，另一個是疫苗施打狀況，各國會用這兩點來看，只是取決標準會略有不同。

對於施打高端疫苗能否出國？陳時中表示，就各國來看，真正用疫苗護照的國家不多，其中大家比較關心的是美國，目前美國開放33國，台灣還不是在33國當中，但仍然是在綠色名單裡面，接下來還是要等11月美國CDC的最新公告，但到目前為止，台灣被列入低風險國家仍沒改變。

陳時中也強調，高端在國外已經展開第三期試驗，並且在歐洲有免疫橋接的計畫，在國際上被認可的可能性愈來愈高。