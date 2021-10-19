吳淡如昨晚幫田定豐直播叫賣。（豐田製造提供）

田定豐去年以自己20年吃素經驗出版《豐蔬食》成為暢銷書，今年5月成立Mr.豐田整合蔬食電商。至今5個月以來每月平均營業額都破百萬，但電商的高支出成本，讓公司只能處於損益兩平的階段。

自稱是闖入商場小白兔的田定豐，趕緊向私交甚篤的「電商女王」吳淡如求教。吳淡如除了傳授許多她多年商學院市場實踐的經驗外，還十分有義氣的拍胸脯幫田定豐賣商品。

昨晚，吳淡如開直播幫賣田定豐剛上市的「雙椒素食麻辣鍋底」和「阿拉伯糖」，以及王力宏投資的「植物肉」。兩人用吃播的方式，在鏡頭前大啖麻辣鍋，一邊喊辣一邊揮汗如雨，還繼續吃到大呼過癮，吸引了非常多的人觀看直播下單。

30分鐘直播剛結束，吳淡如當場把下單數據給田定豐，田定豐看到數字嚇到：「我一直算來算去，一直覺得我是不是多算了一位數！」再次確認，吳淡如鎮定的說：「你沒看錯啊！就是500多萬啊！」田定豐目瞪口呆：「淡如，拜託請收我當徒弟吧。」

田定豐過去創辦種子音樂20年，戰果彪炳捧紅許多大牌歌手。但跨界電商領域就像白紙，遇到吳淡如只能虛心求教。吳淡如：「田定豐過去經營音樂產業結構比較單純，憑藉自己的經驗和創意就能成為獨門優勢。但電商產業變化一日千里，遊戲規則也隨時都在改變。所以，我常常會跟他分享產業邏輯和市場結構分析。」