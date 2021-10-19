受全球宗教界矚目的「第8屆世界宗教議會」，台灣時間10月17到19日在線上舉辦，受邀參加的靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師在全體會議上發表演說，提出「靈性覺醒，跨界合作」觀點，引起廣大共鳴；以多年禪修經驗帶領四步驟平安禪，啟迪大眾心靈；19日在閉幕典禮祈禱並獻上祝福，大家相約2023年美國芝加哥再見。

心道法師在分組會議，帶領線上參加者體驗四步驟平安禪。（圖截取自世界宗教議會網站）

「沒有比2021年更好的時機，讓不同信仰和精神的人們聚集在一起，帶來一個更好的世界。」主辦單位在本次的國際網站中，寫下這份期許。2021年全球仍受新冠肺炎（COVID-19）疫情籠罩，基於安全考量，本屆世界宗教議會（Parliament of the Worlds Religions，簡稱PoWR），首次在線上舉辦，讓超過80個國家、逾百種信仰及上萬人次的世界宗教領袖與信徒，仍能共聚一堂，期待以這場全球最多宗教人士參與的會議，匯聚巨大力量，為人類社會問題提出解方。

世界宗教博物館邀請第一位華人葛萊美獎得主央金拉姆，預錄影片在世界宗教議會上獻唱。（圖截取自世界宗教議會網站）

全球歷史最悠久的世界宗教議會，創始於1893年，大會關切各種重大的時代議題，包括：戰亂、衝突、貧窮、正義、兩性平權，還有最近的地球危機，透過跨宗教的了解與合作，促進社會和諧。本屆主題為「向世界敞開心房：慈悲行動」，共進行559場論壇、分組會議、工作坊，包括：開、閉幕典禮，及主題為悲傷、希望、慈愛行動的3大場全體會議，各單位在線上表達想法與互動交流，展現宗教的多元及影響力。

世界宗教博物館在世界宗教議會上，主辦「第二屆青年回佛對談：靈性生態倡議行動」，邀請青年線上分享愛地球的作法。（圖截取自世界宗教議會網站）

連續6屆與會的心道法師，為大會重要講者之一，參加大會安排的第2場「希望」全體會議。與會的世界宗教博物館也主辦「第二屆青年回佛對談：靈性生態倡議行動」、「愛地球：靈性生態高教論壇」，還邀請第一位華人葛萊美獎得主央金拉姆獻唱《大地的呼吸》等曲目，焦點都在靈性生態教育，為人類的永續生存傳遞希望。

「慈悲，最基本的就是引領眾生脫離苦難。」心道法師有感氣候變遷與生態浩劫是當前迫在眉睫的危機，他認為，唯有回歸靈性，才能真正解決生態與人類永續的問題。希望依循這樣的精神，展開化解地球的危機，具體行動就是「靈性覺醒，跨界合作」。心道法師提出3項合作目標：所有宗教團結合作，讓教眾都能靈性覺醒，形成復育生態環境的共識；找到問題根源，解決問題；宗教界共同制止戰爭，廢除核武。

心道法師也表示，地球是一個有機結構體，然而人類無止盡的開發，有如抽乾了地球母親的血和精氣神，接踵而來的，只會是地球為了自救的反撲。萬物皆有靈性，只要靜下心來，就可以感受到彼此的連結，靈性與生態即為一體共生，不可區分。他企盼在互濟共生中，從宗教連結、共識，串起愛與靈性的生命網絡，覺醒「靈性即生態」就是慈悲的展現，能夠帶來和平與永續的希望。