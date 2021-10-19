「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）本月下旬將在義大利羅馬舉行會議，並邀請外交部長吳釗燮出席活動。外交部發言人歐江安表示，我方正在通盤研議吳部長此次出訪歐洲行程的細節安排，一旦有確認結果，將在第一時間向國人說明。

捷克參議院外交、國防和安全委員會13日也通過決議，確認捷克與台灣關係的良好發展，並歡迎吳釗燮月底訪問布拉格。外交部上周證實收到相關邀請，並已經指示駐捷克代表處就近協調聯繫。

吳釗燮昨天在立法院被問到歐洲行程時回應說，台灣的外交很重要，一定要開拓國際空間，重點不只是美國，歐洲也很重要，不過細節還需要溝通討論後，才方便對外宣布。

歐江安表示，IPAC是2020年成立的跨國議會組織，共有橫跨五大洲的19國議會及歐洲議會等共20個議會參與，宗旨在促進理念相近的各國議員進一步合作，透過立法要求中國尊重國際規範、全球安全及普世人權，針對中國對台文攻武嚇，以及破壞民主、人權及自由行徑，均一再表達嚴正關切。本年以來IPAC曾就台灣參與WHO、立陶宛與台灣發展關係不該受到霸凌等議題，先後發表影片表達對台灣的高度支持。

IPAC透過新聞稿表示，本月底的會議將邀集遭中國政府針對打擊之群體的知名領袖，包括台灣外長吳釗燮、藏人行政中央司政邊巴次仁（Penpa Tsering）、前香港立法會議員羅冠聰（Nathan Law）、世界維吾爾大會倫敦負責人馬赫穆特（Rahima Mahmut）等人參與。