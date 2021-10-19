南亞(1303)第三季營收寫下歷史新高，展望第四季，儘管在基期已高下，營收預估將相較第三季持平或略減，但合併利益將力拚維持第三季水準，南亞今股價持穩走揚，維持約0.5%~1%漲幅表現，持續朝向90元大關靠攏。

南亞第三季合併營收創下歷史新高，預估第四季營收持平或略減，但合併營業利益將可努力維持第三季水準，主要原因包括部份化工及電子產品價格因大陸能耗雙控，供給面減少下拉高價格；第四季有多項化工產品生產線安排定檢，部份將藉由庫存或產地間調度因應；東南亞疫情、運輸及供應鏈長短料等問題；第四季大陸及美國地區假期因素及客戶年終調整庫存。

電子材料占比南亞營收比重最大，南亞台灣廠區銅箔基板去瓶頸增加產量，且新擴建銅箔廠及ABF新產能投產，外售量增加，另外，針對大陸限電措施，可能造成電子材料產品供應吃緊，南亞可藉由台灣、大陸多個生產基地靈活進行產銷調配，適時爭取訂單。

不僅如此，車用市場長線看好，南亞也看好目前整體汽車電子化趨勢不變，汽車連網、先進駕駛輔助系統、資訊共享及電動化系統均需使用更多晶片，在需求快速成長下，2020~2025年汽車應用ABF載板與PP載板使用量之年複合成長率皆高達二成，使IC載板供不應求的情況更加嚴重。