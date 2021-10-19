高雄城中城大樓燒出老舊大樓公安問題，高市府首波清查全市有34棟超過30年的舊大樓，進行全面消防安檢；市長陳其邁近日又下令展開第二波清查作業後，高市警局緊急通令要求各分局立即清查回報，基層警不滿上級又包工程，狠酸「餿水警察又變管理員警察，警察都不是警察了」。

高市長陳其邁表示，高市清查34棟老舊住商集合式大樓，其中今天同步強制排除逃生避難設施違規的部份有4棟，他也要求本周要啟動20年至30年共有22棟的老舊大樓的清查作業，務必在最短時間，相關防火避難設施、違反法令不符規定的部分要強制排除。

根據了解，市府政令一出，市警局行政科昨18日緊急通報各分局，要求各派出所針對轄區30年以上老舊複雜且有公安和治安顧慮的大樓，展開清查，並強調今（19）日將回報資料給市府。

基層警接獲長官指令後，不滿地說，「行政一體，警察協助是應該的，但長官要搶非警察之責的眉角，實在很無言！」有員警指出，相關大樓的管理是工務局建管處所屬的業務，建管處電腦按鍵一查就有，為何警局長官要包工程？

基層警批評警局此舉，浪費時間也浪費警力；也有基層狠酸「防疫期間，變餿水警察；高雄大火後，警察又變大樓管理員」，不少基層警滿頭黑人問號：「警察還是警察嗎？」。