第十二期疫苗開放預約，台北市在第一階段BNT疫苗預約時，出現秒殺額滿的情形，北市副市長蔡炳坤指出，目前醫療量能一天打4萬很穩定，每天持續這樣打1個月可以超過100萬人次，所有醫療院所都開出量能，這幾個月來產生有時候多有時候少的情形，盼能維持醫護人員的穩定性。
蔡炳坤說，這次短短13天，中央開出量能為47萬多，中央有目標，所以請醫療院所加量，但中央通知60萬人來預約，產生分配不均的問題，第一階段量能僅21萬，卻通知40萬人；第二階段量能26萬多、卻僅通知18萬多，中央在通知多少人來預約要思考，否則會引發民怨。
蔡炳坤強調，這次在第十二期預約上碰上困難，台北市醫療量能一周可以打20多萬，突然爆起、爆落會產生困擾。
蔡炳坤表示，也謝謝中央幫忙，跟中央目標一樣讓更多人接種，包括衛福部一樓、交通部，華山1914、當代文化實驗場和中正紀念堂，也把這些點開出，協調榮總來開量能。
蔡炳坤指出，花博爭艷館一天可以施打1萬2千人，一周以來動線和量能很寬鬆，已經思考要加量；22日起預計三班制從1萬2增加到1萬6；第二階段也會微調，接到訊息中央發布AZ可混搭，有些人想取消等混打，AZ第二劑看起來有19萬，可以看預約情況，把一些量轉給BNT，如何分配還是很重要，必須滾動式修正。
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