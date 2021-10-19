為迎接後疫情時代，台北榮總於7月起成立整合門診，對新冠患者提供長期的追蹤、照護。北榮今日公布50位曾確診住院的病患追蹤結果，發現有43％的病患有掉髮問題，39％有睡眠障礙，另有39％的病患出現腦霧現象。

北榮成立的新冠康復者整合門診中，納入神經內科、精神科、營養師、皮膚科、胸腔內科、感染科、復健科等7大類別，北榮醫務企管部主任李偉強表示，今年5月國內疫情爆發以來，北榮共收治253位新冠病患，其中有179人仍持續回診追蹤，比例約占7成，按全國1萬6千多名感染者推估，有破萬人康復後仍需醫療照護，因此設立整合門診。

北榮胸腔部呼吸治療科醫師柯信國表示，目前觀察到的新冠後遺症，以掉髮比例最高達到43％，其中又以女多於男，比例約為3比1。「曾有一名年約40多歲的女老師確診住院，當時病況為需要氧氣支援的重症，康復後1個月開始出現掉髮問題，且嚴重到影響工作。」

北榮護理部副主任洪世欣，負責對新冠康復者進行個案管理，她說，掉髮現象不僅發生在中年以上，有一名年僅20出頭的外籍學生就因感染後的掉髮問題，不敢上學。

洪世欣說，該名外籍生原先就是體毛多的體質，但沒想到出院後1個月，不僅頭部開始大量脫毛，就連胸毛都掉光，外觀上的巨大變化讓他不敢上學，目前正持續由北榮追蹤治療。

柯信國表示，根據國外研究指出，掉頭髮的後遺症可能是由壓力引起，透過藥物可達到病情控制，但若要恢復以往茂密髮量，恐怕要等3至6個月。

柯信國也提到，北榮還發現39％的病患出現腦霧現象，也就是記憶力衰退、失憶等症狀，醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）其實很早就注意到新冠患者可能會有記憶力衰退的問題，只是國內過去未列在醫療指引中，北榮個案中也有不少3、40歲的青壯年出現記憶力衰退症狀。

柯信國指出，由於新冠病毒可能攻擊人體的任何一個器官，因此出現腦部病變是合理的推斷，北榮將藉由整合門診發揮院內的腦神經專業，進一步研究相關症狀，並提醒無論是否曾在北榮住院，只要是感染過新冠的民眾，有需求都可至北榮就醫。