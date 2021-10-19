中央流行疫情指揮中心10月初已函文各縣市衛生局，民眾在國外接種WHO核發緊急使用清單的6款疫苗，除了嬌生、莫德納、BNT、AZ，還包括國藥、科興。返台後不需要再追加接種，可至各地方衛生局進行登錄，在疫苗接種「小黃卡」上載明接種紀錄。國民黨立委李德維說，民進黨政府在噴了大半年「幹話」之後，終於承認了國藥與科興疫苗了。

指揮中心發言人莊人祥說，中央不是認可國藥、科興，「只是遵從WHO規範才訂出此規則」，他也提醒，不確定是否能拿這樣的接種證明出入其他國家，民眾登錄後要「自負風險」。

李德維說，不確定能出入其他國家的，是接種高端的民眾，這世界上採認科興、國藥疫苗的國家，比高端多太多了，為何在貴指揮中心「促打」高端時，就沒有良心提醒大家風險自負？

李德維質疑，莊人祥現在說自己頭一遭看到小黃卡可以登錄科興與國藥疫苗，問題是，指揮中心是在4日就發函給了各縣市衛生局，堂堂發言人到了19號還說不知道，那是你太狀況外，還是心虛不敢認？

李德維說，從一開始，我們主張的就是科學標準。以科興為例，人家至少在四個不同國家地區完成三期試驗，有保護力，防重症等數據，並取得WHO認證，民進黨政府、指揮中心、陳時中本人卻極盡羞辱，而反手卻又橫柴入灶，強行護航不做三期試驗，科學數據闕如的高端疫苗，如今高端乏人問津，正是你們揠苗助長。我們在意的是科學標準，民進黨的「心魔」是大陸製造，如今自打嘴巴，也是咎由自取，怪不得人。