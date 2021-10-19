百萬網紅YouTuber「小玉」涉嫌利用AI「Deepfake」技術，將網紅、民代「換臉」製作色情片並銷售，遭移送法辦。對此，行政院長蘇貞昌今在立院備詢時強調，利用科技犯罪是有法可罰，但「情重法輕」，應該加重。法務部長蔡清祥也強調，現行法處罰太輕，相關修法將在1個月內提出送政院。

在YouTube擁有141萬訂閱的網紅「小玉」朱玉宸，涉嫌以最新AI「Deepfake」人工智慧技術，將網紅、民代「換臉」合成日本AV影片，再於社群網站招攬會員兜售。刑事局已將小玉等3嫌送辦，初估1年多來獲利至少1000萬，被害超過百人。檢方複訊後，諭令小玉50萬交保，他因籌不出錢，改為30萬；另2共犯10萬交保與飭回。

今有媒體詢問如何看待小玉用換臉謎片不法牟利，蘇貞昌今天表示，科技進步但有人藉此犯罪，對於任何人的不肖行為都必須依法制裁，法律若有不足的地方要盡快補足，呼籲國人同胞盡量對這一種行為，不要轉傳、不要購買、不要使用，來減少不肖之徒的獲利。

國民黨立委賴士葆質詢時詢問，對於這類高科技犯罪者，法務部是否考慮修法加重刑罰？蘇貞昌表明，「利用科技犯罪是有法可罰，但情重法輕，應該加重。」

法務部長蔡清祥也強調，依照現行法處罰的確太輕了，關於這點，政務委員羅秉成在行政院主持性平會時，已要求法務部盡速修法，因此部內確實已經啟動修法，經徵詢各方意見後，「會想辦法在1個月內提出來，並且送到行政院」。