彰化縣社頭鄉第一社福大樓即將在10底開幕，而1樓的醫事C據點已由衛福部彰化醫院進駐，醫院特別打造「魔法廚房」，讓長輩們自己挑菜、煮菜、從成就感中找到樂趣，彰化醫院院長曾孔彥說，他要求工作人員一定要營造出家的感受，讓老人家感覺到這裡就像是一個家，隔天還想再來，這是他們努力的目標。

社頭鄉第一社福大樓，位在湳底村草仔埤巷，是彰化縣內第一個前瞻計畫長照建案，為地上3樓、樓地板面積294坪，2、3樓為日照中心，1樓為醫事C據點，目前彰化醫院已進駐試營運，長輩們開心在社福大樓內使用新穎的廚具設備，挑菜、煮菜樣樣行，不一會兒工夫三菜一湯就彭湃上桌。

彰化醫院院長曾孔彥（左）也到據點探視長輩，他說許多長輩在家無聊，來這邊可以交朋友與大家聊天，話題也相近，喜歡吃什麼菜也能自己煮，完全不會感到孤單。（吳建輝攝）

彰化醫院長照部執行長郭倍均表示，社福大樓空間寬敞明亮，設定打造「魔法廚房」，可以讓長輩透過挑菜、煮菜的過程，給他們自力的訓練，透過每天不同的菜單，增加他們的學習力與靈活度，加上長輩通常牙口不好，導致食慾降低，但過程中與同學們一起完成任務，也能間接提升他們的胃口。

彰化醫院院長曾孔彥表示，許多長輩在家無聊，來這邊可以交朋友與大家聊天，話題也相近，喜歡吃什麼菜也能自己煮，完全不會感到孤單，營造出一個家的決，讓長輩能在在地安老，在身體可以自由活動時，到據點唱歌跳舞吃美食，就像回到家一樣，健康樂活不孤單。