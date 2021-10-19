台灣上月提出申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），行政院政務委員鄧振中日前表示，台灣成功機率很高，不過卻遭日本台灣交流協會首席副代表星野光明潑冷水「過於樂觀」。外交部發言人歐江安今天表示，日本是台灣重要的朋友，我方感謝日本政府長期以來的協助與支持。

歐江安說，我國於今年9月22日向CPTPP協定存放國紐西蘭提交入會申請後，日本政府公開表達歡迎我國加入CPTPP 的立場。她又說，日本政府發言人內閣官房長官加藤勝信於9月24日記者會重申，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治等核心價值，且具緊密經貿關係，是極為重要的伙伴，歡迎台灣提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）；加藤官房長官並肯定蔡總統所提「已準備好接受CPTPP所有規範」，同時指出日本將以戰略觀點與國民理解為基礎作出對應。對於日本政府再度公開歡迎台灣正式申請加入CPTPP，我國政府表示誠摯感謝之意。

歐江安強調，CPTPP屬於高標準、高品質且全面性的區域經貿整合機制，台灣是全球前25大經濟體，也是全球供應鏈不可或缺的關鍵重要成員，我國在經濟面、社會面及法制面等都已做好準備。未來我國政府將持續與CPTPP的11個會員國積極交涉，合力推動區域經貿整合發展，共促印太地區的和平、穩定與繁榮。