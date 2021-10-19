黑潮海洋基金會從2019年5月至2021年3月執行「島航普拉斯」，針對台灣東北段、西南段海域採樣調查。（林良齊攝）

黑潮海洋基金會從2019年5月至2021年3月執行「島航普拉斯」，針對台灣東北段、西南段海域採樣調查沿海塑膠微粒，發現每年6月時的「發泡塑膠」占比高，推測是因為每年3至6月為保麗龍浮具汰換季節，環團提及，現行地方政府雖然補助漁民購買EPP（發泡聚丙烯）、HDPE（硬式浮筒），但皆有其弊病，呼籲應找出解方。

黑潮海洋基金會基金會執行長林東良表示，近年來發現海洋廢棄物日趨嚴重，因此發起計畫調查海域，其中在夏季的6月發現發泡塑膠占比多，推估是受到西南沿海牡蠣殖產業汰換影響，以西南沿岸為例，養殖廢棄物占了廢棄物的半數，「部分甚至會看到白色海灘的慘況」。

澄洋環境顧問執行長顏寧說，以其他海水養殖大國如中國大陸、日本及韓國為例，為減少廢棄物的產生，如中國大陸就補助耐用浮具，甚至會在近2年完成全數汰換；雖然台南市及嘉義縣擬在3年內禁用保麗龍，鼓勵更換成EPP或HDPE，但前者與保麗龍耐用度相差不多、後者則較重且昂貴，呼籲應找出具體解方，

海洋委員會海洋保育署說，海保署委託縣市政府試辦廢漁網及蚵繩回收再利用、及離島3縣市試辦海廢保麗龍再利用；截至今年9月30日為止，已回收廢漁網及蚵繩逾93公噸、及處理海廢保麗龍33公噸；也推動海廢再生聯盟，串聯回收再利用業者、製造業者、通路商、金融機構及研究機構等共29家，暢通海洋廢棄物去化管道；未來將積極預防與清除海洋廢棄物，並減緩其對於海洋環境衝擊。