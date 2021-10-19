A股三大指數19日開盤漲跌不一，滬指早盤維持震盪偏強走勢，創指漲幅一度擴大至1％站上3300點，隨後衝高回落翻綠。類股方面，白酒概念股開盤反彈，煤炭概念股拉升走強，儲能類股表現強勢，豬肉類股漲幅居前。總體而言，近期市場主線仍不明朗，資金分歧較大，個股漲跌參半。

截至午間收盤，滬指漲0.7％，報3593.23點；深成指漲0.93％，報14482.91點；創指漲0.62％，報3296.87點。

從盤面上看，豬肉、鈉離子電池、儲能相關類股漲幅居前。旅遊、教育、房地產類股跌幅居前。

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