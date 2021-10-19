台北市長柯文哲18日抱怨，北市第12期疫苗開出可打的醫療量能是21萬劑，可是中央卻叫41萬人來預約，後來北市提高開至26萬劑，結果中央找18萬人來登記，造成地方很大困擾。北市議員許淑華怒嗆，北市享有充分的資源，但柯一下嫌疫苗不足、一下嫌疫苗太多，只會罵中央，根本推卸自己能力不足、領導無方。

柯文哲表示，中央疫苗政策完全沒規畫，一定出問題，應是北市開多少疫苗的醫療量能、中央才開多少預約量，現在一下開這麼多預約量，難道市府要在2周內加班加到三更半夜打完？那第3周還有多少疫苗？這已造成地方很大困擾。

北市副市長蔡炳坤說，第1階段的21萬多劑、為期6天打完，第2階段26萬劑為期7天打完，總計47萬劑，但中央突然把60萬劑疫苗的預約量倒進來，北市當然醫療量能會不足，建議中央不要急救章、強降雨。

許淑華質疑，柯是不願意幫市民打疫苗、還是能力不足？柯一昧批評中央，說一下子給41萬劑太多、北市量能吃緊只能處理21萬劑，這種說法如何讓市民信服？柯一直罵中央疫苗不足、沒規畫，但現在中央給北市足夠疫苗數，也把每一天各縣市可預約量能數量都寫得清清楚楚，但只有柯又嫌疫苗多。

許淑華痛批，全台北市民都等著打疫苗，柯不趕緊督促衛生局整合醫療資源，協助市民如期分批施打疫苗，卻浪費時間只會批評中央打口水戰，柯是自己能力吃緊、還是北市醫療量能真的吃緊？還是刻意不讓台北市民施打疫苗，推卸自己能力不足、領導無方。

北市議員林穎孟也批評，北市府抱怨60萬劑疫苗2周打不完，令她詫異，柯6月2日說過北市的醫療量能1天可打4萬5000劑，那應綽綽有餘才對，柯可開設原本承諾的其他3個大型接種站，如和平籃球館、台北體育館、小巨蛋，比如大安、文山區的居民都很期待在和平籃球館接種疫苗，花博真的比較遠、不便民。

林穎孟說，她在6月5日就發文提醒北市府增設大型接種站，降低醫院負擔並同步增加接種量能，現在都10月了，照理說準備了這麼久，4萬5000乘以14天等於63萬，北市在2周內打完60萬劑並不難。