高雄鹽埕區城中城惡火燒死46人，遭羈押主嫌黃格格事發當時與男友郭姓男子的Line對話曝光，郭男疑似對前女友念念不忘，讓黃女醋勁大發，怒嗆「敢瘋我就陪你瘋」、「我有前科沒什麼好怕，不然我們來玩一次看看」，沒多久大火就延燒奪命。

城中城大火後，檢方訊後以過失致死罪將黃女聲押禁見獲准，移送時黃女面對媒體詢問是否冤枉，還兩度點頭示意。郭男則因身為套房借用人，未善盡管理維護之責，高雄地院裁定6萬元交保，交保時還對媒體大喊「真的很冤枉、我沒有犯罪」。

檢方查出，13日深夜，黃女在郭男借來的一樓套房內和其飲酒聊天，疑似為了驅蚊，黃女拿出檀香粉和鐵罐點燃驅蚊。酒過三巡後，黃女和郭男疑似因為感情問題起口角，郭男不爽晚間11點多先行離開，黃女另外找來一男性友人繼續喝酒。

檢警懷疑，黃女在郭男離去後仍氣憤難平之下傳了「敢瘋我就陪你瘋」、「我有前科沒什麼好怕，不然我們來玩一次看看」等訊息給郭男。

14日凌晨，黃女男性友人先行離開，最後剩下黃女一人。當日2時許，黃女收拾套房內雜物打算離開，疑似未注意罐內檀香粉還沒完全燒完，就直接倒在垃圾桶內，騎車回家。

不到15分鐘，套房內煙霧瀰漫，還擴散至騎樓，沒多久套房就爆出火光，一名計程車司機還目睹火苗從房內竄出，火勢一發不可收拾，

消防局為了撲滅城中城大火，總計調派31個分隊、72車145人全力搶救，仍無法阻止烈焰沖天，四處傳出居民的哀嚎求救聲，雲梯車升空要射水又要從陽台拉出求生民眾，現場宛如煉獄，大樓一個半小時左右就付之一炬，造成46死、41傷慘劇。