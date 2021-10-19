中國老年大學協會編寫的《中國老年教育發展報告（2019-2020）》（以下簡稱《報告》）今（19日）發布。《報告》顯示，截至2019年12月底，大陸共有老年大學76296所，在校生共計1088.2萬人。其中，女學員約佔總數的71％，男學員佔比約29％。

《報告》顯示，在過去5年時間裡，大陸老年大學增加15790所，年均增長速度達4.7％。不過，雖然大陸老年大學總量持續增長，但數量分佈不均，東部沿海省市占比較大、辦學性質多元，以官方辦學為主，辦學層次以縣級以下辦學為主。

2019年大陸遠距老年教育學校數量共計6345所，約是2017年的6倍，遠距教學點36445個，同比增長19.6％。

《報告》顯示，2019年大陸老年大學的在校學員數約為1088.2萬人，與2017年同比增長33.8％，年均增長速度約為12.7％。女性學員約占總數的71％，男性學員占比約29％，男女比例約為3：7；70歲以下在校學員占比84.5％。