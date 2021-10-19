LINE GAME旗下消除泡泡益智手遊《LINE Bubble 2》，今（19）日正式公開與『蠟筆小新』展開聯名合作活動！『蠟筆小新』是以5歲幼稚園兒童「野原新之助（小新）」和他的家人以及幼稚園朋友們為中心的溫馨喜劇作品。於1992年被拍成電視動畫，目前已經在30多個國家播出，至今仍持續受到大人小孩喜愛，是一部具有日本國民代表性的熱門作品。在此次的聯名合作中，「小新」、「小白」、「小葵」、「風間」、「妮妮」等深受大家喜愛的超可愛角色們將在遊戲內舉辦的「金銀島」關卡、「卡片賓果」關卡以及其他各種活動中，以合作限定寵物的方式登場！此外，也即將推出『蠟筆小新』聯名合作免費限定款LINE貼圖！喜歡《LINE Bubble 2》與『蠟筆小新』的粉絲們，千萬不要錯過喔！

【合作舉辦期間】台灣時間 2021年10月19日（二）～2021年11月15日（一）22:59

※各種詳細活動內容請在遊戲內公告中確認。

●即將推出《LINE Bubble 2》x『蠟筆小新』合作限定LINE免費貼圖！

為了慶祝此次的合作活動，將推出『蠟筆小新』的特別合作獨家免費貼圖（共8張）！只要完成遊戲內指定任務即可輕鬆入手喔！詳細貼圖活動取得方法，請參考遊戲內公告。

【活動期間】台灣時間 2021年11月2日（二）10:00～2021年11月15日（一）22:59

『蠟筆小新』免費合作貼圖登場

●「毛毛蟲小新和小葵 (SS)」將於高級扭蛋中登場！

合作活動期間內，『蠟筆小新』中的「小新」與「小葵」，將以限定寵物「毛毛蟲小新和小葵 (SS)」的角色在高級扭蛋中登場，快來把握這難得的機會入手合作寵物吧！

【活動期間】台灣時間2021年10月19日（二）10:00～2021年11月15日（一）22:59

「毛毛蟲小新和小葵 (SS)」在高級扭蛋中登場囉

●遊戲內合作活動關卡陸續推出！通關即可獲得『蠟筆小新』可愛角色限定寵物！

合作活動期間，遊戲內將陸續推出各種合作活動關卡，通過關卡就可獲得「小新」、「小白」、「小葵」、「風間」和「妮妮」等可愛角色限定寵物！

◎金銀島

在活動期間內，只要連續通過金銀島活動中的5個關卡，就可以讓「草莓小葵 (SS)」成為你的通關小夥伴！金銀島關卡可由主要關卡地圖中的右上方圖示進入挑戰。

【活動期間】台灣時間 2021年10月19日（二）10:00～2021年10月22日（五）22:59

通關金銀島即可獲得「草莓小葵 (SS)」(※活動圖片僅供示意)

◎烹飪教室

在活動期間內，連續通過指定數量的新關卡（一般關卡），就能製作蛋糕。完成蛋糕後，就可以獲得「禮服妮妮和兔子布偶 (S)」，成為你的破關寵物！詳細的獲得條件，請參考遊戲內公告。

【活動期間】台灣時間 2021年10月22日（五）10:00～2021年10月27日（三）22:59

通關烹飪教室活動即可獲得「禮服妮妮和兔子布偶 (S)」(※活動圖片僅供示意)

◎Attack The Boss 打倒魔王

在活動期間內，可用輪盤隨機選出不同難度等級的關卡，通關後可獲得砲彈來攻擊魔王。通過的關卡難度越高，帶給對方的攻擊傷害越強。打倒魔王即可獲得「風間和小葵 (S)」。

【活動期間】台灣時間 2021年10月27日（三）10:00～2021年11月1日（一）22:59

打倒魔王即可獲得「風間和小葵 (S)」(※活動圖片僅供示意)

◎蒐集糖果

在活動期間內，只要通過一般關卡並蒐集到指定的糖果數量，用來裝飾活動頁面，裝飾完成後，便可以獲得「船長小白(S)」喔！

【活動期間】台灣時間 2021年10月28日（四）10:00～2021年11月7日（日）22:59

完成蒐集糖果任務可獲得「船長小白 (S)」(※活動圖片僅供示意)

◎世界之旅

在活動期間內，只要通過一般關卡，即可獲得擲骰子的機會。在世界之旅活動頁面中擲骰子前進並完成環遊世界一周，就能獲得「船長小新 (SS)」以及遊戲內豪華道具喔！

【活動期間】台灣時間 2021年11月1日（一）10:00～2021年11月5日（五）22:59

通關世界之旅即可獲得「船長小新 (SS)」(※活動圖片僅供示意)

◎卡片賓果

在活動期間內，以賓果遊戲方式，點選覆蓋的卡片進入活動關卡，翻到幸運卡片時，可以在過關後獲得幸運卡片獎勵。把卡片全部翻開後即通關，還可以獲得「小新和小白 (SS)」喔！

【活動期間】台灣時間 2021年11月5日（五）10:00～2021年11月11日（四）22:59

通關卡片賓果活動即可獲得「小新與小白 (SS)」(※活動圖片僅供示意)

◎特別泡泡老虎機活動

在活動期間內，特別泡泡會出現在地圖上有顯示旗幟標示的關卡內，消除並蒐集到指定數量的特別泡泡後，即可轉動神秘老虎機獲得豐富獎勵。轉動老虎機時，將有機會隨機獲得5種合作夥伴的其中1種作為完成活動的獎勵。

【活動期間】台灣時間 2021年11月11日（四）10:00～2021年11月15日（一）22:59

完成特別泡泡老虎機活動有機會獲得合作夥伴 (※活動圖片僅供示意)

※各種詳細活動內容請依遊戲內最終公告為主。

LINE日後仍將以「CLOSING THE DISTANCE - 拉近你我的距離」為使命，與世界各地的夥伴一同合作，持續擴充包含「LINE GAME」在內的各種合作服務或內容，以促進用戶之間的交流。