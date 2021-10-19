倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格周一持穩高點，期鎳仍在近2萬美元，也帶動近期大陸不鏽鋼市況增溫，後續有機會引領台灣市場進一步增溫；隨著第三季鎳價以及不鏽鋼價續漲，可望支撐業者第四季營運維持高檔。

上周五(15日)LME基本金屬再度強漲，其中銅價突破1萬美元，創下2016年以來的最大單周漲幅，也帶動基本金屬價格全數上漲。周一，期鎳小跌23美元，為每公噸19,997美元。

上月倫敦金屬交易所(LME)鎳價震盪，回落至每噸約1.9萬美元；不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)10月不鏽鋼板材盤價仍再度大漲，內銷304系每公噸調漲7,000元、430調漲4,000元、316L為平盤。外銷方面，304系大漲200~250美元，430系每噸漲50~100美元。

隨著本月以來鎳價大漲，可望帶動不鏽鋼價續揚，若後市買氣逐步提升，助益不鏽鋼廠第四季營運更旺。

受惠不鏽鋼市況熱絡，彰源(2030)、允強(2034)、運錩(2069)等業者第三季營收均攀高。其中，彰源第三季合併營收39.57億元，季增5.39%，且創新高，允強第三季營收達53.05億元，季增19.74%，且創近13季高點。

市場需求回升，不鏽鋼市況續旺，彰源第三季合併營收39.57億元，季增5.39%、年增43.22%，單季營收改寫歷史新高；前9月合併營收106.91億元，年增38.35%。彰源上半年稅後淨利4.03億元，EPS 1.44元，已賺贏前兩年全年。展望第四季，公司因為保有一些低價原料庫存，可望持續受惠鋼價逐步走揚，加上從接單到出貨大約遞延1~2個月，有利支撐第四季營收、獲利保持在高檔。

允強第三季營收53.05億元，季增率19.74%，並改寫近13季高點。前9月營收131.27億元，年增34.6%。法人預估，今年受惠價、量走揚，允強第三季獲利可望優於第二季，第四季亦可望撐於高檔，全年獲利也可比去年穩健成長。

不鏽鋼廠運錩9月營收再創新高，達15.15億元，年增138%，第三季營收亦再創新高，季增17.64%；今年前三季營收達百億元，年增93.78%，也是歷史新高紀錄。運錩第二季每股淨利1.11元。上半年每股淨利1.76元，比去年同期由虧轉盈。

展望第四季，隨著不鏽鋼價續漲，低價庫存還有一定的量，並預期外銷海運費變數降低，台灣廠營運穩健發展；至於大陸方面的限電政策較不確定，目前影響不大，但若供給減少是否帶來利多仍待後續觀察。整體來看，第四季業績可望維持高檔水準。