趙姓小王被控介入他人婚姻，平均每週2次和人妻上摩鐵，9個月間共偷情31次，遭人夫提告求償80萬元。趙男雖否認與人妻有染，但因人妻自白，曾傳訊給趙男「想到在你身上睡翻」，台北地院認定趙男侵害配偶權，判應賠人夫35萬元，可上訴。

人夫提告主張，他的妻子任職速食店期間認識趙男，2人有逾越一般友誼分際的男女交往，2019年9月起至2020年6月間共發生31次性行為，害他受有精神痛苦，甚至因此必須接受治療，故求償80萬元精神慰撫金。

趙男抗辯，他當時不知道人妻已婚，也沒有發生性行為，人夫只對他提告，代表原諒妻子，夫妻感情應已恢復圓滿，所受精神損害與他侵害配偶權的行為無關，且他經濟能力不佳，無法負擔80萬元賠償金。

北院曾傳喚人妻到庭作證，人妻稱與趙男是同事，聊天到夫妻感情問題時，趙男便主動表達想要「多一個人疼惜妳」，還要她別離婚，繼續照顧家庭。

此外，人妻也曾寫下自白書，承認自己與趙男發生婚外情的次數及地點，以及2人間的親暱訊息，趙男曾傳「疼您無極限」，人妻回「想到在你身上睡翻」，趙男又說「愛翻了」，法官因此認定趙男知悉人妻已婚，確有侵害配偶權行為，酌減金額後判賠35萬元。