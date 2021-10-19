統一7-ELEVEN獅隊本季最終回主題日「2021Audio-Technica鐵三角 獅吼音樂祭-LIONS黑白唱」，下月6、7日將於台南市立棒球場強大登場，由柯泯薰、動力火車同場獅吼，創作歌后艾怡良擔綱壓軸，要讓所有1號隊友吼出府城熱情、放開自我！

6日龍獅大戰由「空靈系創作女聲」柯泯薰打頭陣，準備用獨樹一格的曲風引領球迷朋友一起沉浸在屬於她的質青時代！首次受邀參與開球儀式並進入球場演唱的柯柯則是非常興奮又期待，小時候都會和爸爸去看棒球比賽的她，也提到自己以前參加田徑隊常會和棒球隊一起在操場練習，很喜歡揮棒打到球的砰砰砰的聲音，感謝統一獅讓她又再度找回那股熱血沸騰的感覺。

當日賽後由「重唱金嗓」動力火車重磅上場！與棒球非常有淵源的動力火車，曾多次為中華職棒獻聲，這組今年甫出新專輯的跨世代天團，更將準備用極具震撼力的美聲演繹膾炙人口的經典好歌，復刻你我的激情歲月。

7日猿獅對決則是藍調靈魂之夜，賽前邀請到「金曲歌后」艾怡良擔任開球嘉賓，而唱作俱佳的艾怡良更將於賽後為獅迷朋友期待了整年的【草地音樂會】開嗓，用深厚唱功帶領所有1號隊友唱出不服輸的勇氣。

艾怡良去年跳脫歌手身分首度主演電影，横跨影歌雙棲的絕佳表現更於今年風光入圍金馬最佳新人及最佳原創電影歌曲二大獎項，此外將於今年10底發行新專輯、並預計明年於台北流行音樂中心舉行個人首場大型售票演唱會的她也向朋友們喊話，千萬別錯過這場獅吼音樂祭，除了進場為她的開球首秀加油、為統一獅選手應援，更重要的是賽後一起聆聽她為大家所準備的精彩演出！

不僅有藍調靈魂女王的讚聲，當晚球團也將安排眾多猛獅唱將帶來精采加碼演出，另外也將開放所有購票球迷進入外野草皮席地而坐，共同寫下今年球季最令人難忘的回憶。