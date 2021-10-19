新竹縣馬術委員會積極培訓騎馬好手，在這次全運會開花結果！馬術障礙超越賽團體賽闖進前六，拿下第五名佳績，30歲的馬術高手陳御龍在個人賽，以兩度0扣點的完美表現，為新竹縣奪下全運會首面馬術金牌！

陳御龍唸竹東鎮二重國中時就喜歡騎馬，獲得父母親全力支持，18歲高中畢業就拿到教練證，並把馬術當成一生志業，先後到日本和荷蘭學習，國際賽事成績不俗，曾得到CSI2星級冠軍，國際馬術協會FEI積分賽連續3年全國排名第一，目前是亞運國家隊培訓選手。

陳御龍說，8月從荷蘭受訓回來後，每天堅持早上7點起來訓練，希望能為新竹縣爭光，因新北有「地主」優勢，其它縣市也有強勁對手，讓他感受到精神壓力，比賽這2都天沒有睡好！

陳御龍挺過壓力，在障礙賽時以0扣點，即馬沒碰踼到障礙桿，與台中市的好手並列第一，2人進入延長加賽，對手出現失誤扣16點，陳御龍再以完美表現的0扣點奪得金牌，過程精彩更爆得全場熱烈掌聲！

「功不可沒的還有hoop！」陳御龍說，hoop是一匹極具天份的障礙馬，感謝牠認真跨過每道障礙，以完美的0扣點達成比賽，更要感謝先騰馬業給他的贊助與支持，還有縣府和委員會給他的鼓勵！

陳御龍說，台灣能夠在國際征戰賽場的馬術運動員比較少，贏得冠軍後沒有時間休息，還必須積極練習，為明年亞運做準備，希望有機會能為國爭光，期能拿下好成積，讓他達成進軍奧運的夢想！

新竹縣馬術委員主委吳泉勳指出，全運會馬術障礙超越賽是比照亞運和奧運，障礙桿高度1.4米，出現很多馬拒跳的場面，陳御龍能兩度完美表現很不容易，團隊賽新竹縣則是唯一非六都闖進六強的代表隊，能獲得第五名算難能可貴。