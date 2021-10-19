台南市永康區一名81歲婦人今早在家煮開水，不慎引發瓦斯氣爆，窗戶玻璃當場遭震碎一地，「碰」巨大聲響更嚇壞鄰居，事發後，屋主已先將瓦斯關閉，所幸未傳出嚴重災情。
台南市消防局獲報後，派遣大灣、永康消防分隊抵達現場，民宅雖無明火但有瓦斯味，8旬婦人雙手及右小腿2度8％燒燙傷，意識清楚，已送往永康奇美醫院治療。
初步了解，發生瓦斯氣爆意外前，婦人正在煮開水，疑似因為忘記關瓦斯，導致瓦斯漏氣，才會引發氣爆，詳細事發原因仍待進一步調查釐清。
煮開水瓦斯氣爆燙傷永康奇美醫院
台南市永康區一名81歲婦人今早在家煮開水，不慎引發瓦斯氣爆，窗戶玻璃當場遭震碎一地，「碰」巨大聲響更嚇壞鄰居，事發後，屋主已先將瓦斯關閉，所幸未傳出嚴重災情。
台南市消防局獲報後，派遣大灣、永康消防分隊抵達現場，民宅雖無明火但有瓦斯味，8旬婦人雙手及右小腿2度8％燒燙傷，意識清楚，已送往永康奇美醫院治療。
初步了解，發生瓦斯氣爆意外前，婦人正在煮開水，疑似因為忘記關瓦斯，導致瓦斯漏氣，才會引發氣爆，詳細事發原因仍待進一步調查釐清。
煮開水瓦斯氣爆燙傷永康奇美醫院
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。