台南市永康區一名81歲婦人今早在家煮開水，不慎引發瓦斯氣爆，窗戶玻璃當場遭震碎一地，「碰」巨大聲響更嚇壞鄰居，事發後，屋主已先將瓦斯關閉，所幸未傳出嚴重災情。

台南市消防局獲報後，派遣大灣、永康消防分隊抵達現場，民宅雖無明火但有瓦斯味，8旬婦人雙手及右小腿2度8％燒燙傷，意識清楚，已送往永康奇美醫院治療。

初步了解，發生瓦斯氣爆意外前，婦人正在煮開水，疑似因為忘記關瓦斯，導致瓦斯漏氣，才會引發氣爆，詳細事發原因仍待進一步調查釐清。

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