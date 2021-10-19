碧潭堰工程如火如荼進行，日前獲2021國家卓越建設獎，新北市水利局表示，碧潭堰改建工程營造碧潭水域環境，振興碧潭觀光，建置生態魚道，還有洄游實況賞魚平台，可近距離欣賞魚群逆流而上，體驗水域生態外，也能觀賞周邊鳥類英姿，全案預計明年12月完工。

新北市水利局表示，2015年蘇迪勒颱風造成碧潭堰堰體結構嚴重損壞，影響新店溪河防安全，為解決堰體及水域環境問題，水利局著手整建碧潭堰，同時為創造區域環境水域空間活動與周邊特色環境，故融入周邊里長以及住民部落代表想法，最終定案工程整體構想以碧潭地區為起源，將碧潭堰定位為「碧潭之源」。

水利局說，工程以最小生態環境影響方式及融入舊時碧潭堰風貌，更設置賞魚步道及平台，高處可遠眺對岸景觀及鳥類生態，低處近距離觀察解魚類洄游實況，民眾白天可感受河岸景觀、體驗水域生態及觀賞鳥類，傍晚可欣賞夕陽之美。

水利局表示，「碧潭堰改善暨周邊環境營造」工程已於去年8月15日動工，預計將於明年12月完工，也邀請民眾一起合力塑造新店溪流域一處具環境教育意義休閒景點。