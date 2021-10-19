【全程影音】痛批陳柏惟「三毒立委」失格！ 國民黨：還將海線選民當惡霸？｜中時新聞網

國民黨今開「三毒立委失格，還將台中海線選民當惡霸？」記者會，文傳會副主委林家興、發言人張斯綱、黃子哲、李明璇等出席，公布最新的刪Q戰車影片，以及刪Q快訊、刪Q懶人包圖卡等文宣，林家興說，包括肇事逃逸、賭博電玩等，陳柏惟說「看你要怎麼定義？」根本是玩文字遊戲，沒有誠實面對人民的質問，這種逃避、實問虛答、模稜兩可的態度，令人質疑陳柏惟是否值得人民付託？

國民黨訴求「拒絕草包立委，罷免有理有據！」人民有權汰換不適任、不適格的民意代表，呼籲台中海線選民10月23日出來投票，罷免「三毒立委」陳柏惟，讓惡質立委下台。

張斯綱表示，這不是仇恨展現，更不是報復罷免，因為這一年多以來，陳柏惟在立法院以及各項公共議題上的表現，總結就是「擋疫苗、挺萊豬、護中火、沒專業」。

有關文傳會製作的刪Q快訊以及圖文懶人包，林家興表示，國民黨雖然在野，但持續與人民、在地民意站在一起，做在地發聲最堅強的後盾，除了實體的刪Q快訊外，也規劃圖文懶人包，羅列陳柏惟在問政、言行上的表現進行檢驗，因為陳柏惟是代表人民在國會修法的立委，代表在地鄉親在國會發聲的立委，但陳的言行舉止、投票記錄是否對得起在地鄉親的付託？這是國民黨要協助在地民意做檢驗的。

黃子哲說「當草包成為事實，罷免就是義務」，罷免陳柏惟不是報復，而是讓陳的行徑與作為得到應有的懲罰。他也強調，過去韓國瑜市長罷免時，陳柏惟曾說，罷免韓市長就是給韓國瑜懺悔的機會，他也要向陳柏惟說，「台中市民罷免你，也是給你懺悔的機會」，請你好好把握這個認真反省的機會。陳柏惟在罷韓時說，「瑜出去、人回來、六月六日發大財」，黃子哲將這句話奉還給陳柏惟，「刪Q的票進來，3Q的人出去，1023才有好未來」。

正在懷孕的李明璇表示，她深刻體會下一代孩子健康的重要，陳柏惟挺萊豬，但我們不能讓我們下一代吃萊豬。她強調，陳柏惟不恰當的言行恐會讓下一代孩子有樣學樣，令人非常擔心。如果陳柏惟沒有被罷免成功，「選前苦肉記，選後就囂張」，陳柏惟說會反省，就下台好好反省。