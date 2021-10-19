26歲百萬網紅YouTuber「小玉」朱玉宸，涉嫌利用AI技術將網紅、民代「換臉」後，直接接在A片女優身上，製作成色情片銷售，估計牟利上千萬，被害者超過百人，其中包括脫口秀演員「龍龍」，雖然在第一時間發文反擊，卻被網友嘲諷「害人倒陽」，讓她大動肝火回嗆。

「台灣網紅挖面」推特粉絲團，利用AI技術將網紅及藝人「換臉」接在成人片女優身上，讓也是受害者的脫口秀演員「龍龍」，直接發文反嗆：「表示原本段子寫下智障假帳號只能拿我的哏圖打手槍，沒想到卻是噁爛網紅只能拿我的假A片打手槍」，更直言：「要哪種流量我都給你，但我偏向握壽司，至少蠻好笑的」，立刻引起網友熱議。

龍龍成謎片主角卻遭嘲諷「害人倒陽」，讓她直接動怒回嗆。（圖／龍龍的沒梗人生臉書）

沒想到有網友抓到機會留言嘲諷：「你是要不要開專場，我跟我朋友五個人都準備好要買票進場，噓爆你這個雙標仔」、「妳要開心吧！長這樣沒害人倒陽就要偷笑了」、「龍龍出現在謎片？我怎會笑出來了」、「有人願意換你的臉上去就不錯了」，龍龍則是直接反嗆：「你的言論好噁心」，但也有不少網友幫她說話：「這件事明明就是該檢討小玉，為什麼一堆人在罵受害者⋯還批評長相是怎樣」。

檢方複訊後，諭令小玉50萬交保，但因為籌不出錢，改為30萬，另2共犯10萬交保與飭回，此事件連總統蔡英文都發文譴責，法務部長蔡清祥承諾加重相關刑責，最快一個月內提出相關草案，並送至行政院。