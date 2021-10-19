YELLOW入圍金音12最佳現場演出獎。（新視紀整合行銷提供）

血肉果汁機入圍金音12最佳現場演出獎。（新視紀整合行銷提供）

體熊專科入圍金音12最佳現場演出獎。（新視紀整合行銷提供）

SKARAOKE入圍金音12最佳現場演出獎。（新視紀整合行銷提供）

2021亞洲音樂大賞將在11月1日至11月7日期間舉辦。今年配合金音創作獎頒獎典禮11月6日首次移師到高雄流行音樂中心舉行，亞洲音樂大賞系列活動也將串連台灣各地表演場所，透過音樂節讓國內外創作音樂交流，邀請近30組台灣及亞洲音樂創作人進行音樂演出，並舉辦講座、產業媒合，展現臺灣獨特的音樂風貌與創作精神。相關售票與索票活動即日起開始，請洽活動官網http：／／gima.tavis.tw／。

以建立亞洲指標性之原創音樂交流平臺為目標，廣邀優秀音樂人參與演出，今年共計有3場演出活動。11月2日、3日於Legacy Taipei舉辦，由本屆金音獎現場演出獎入圍者體熊專科、YELLOW、血肉果汁機、SKARAOKE進行演出，同時邀請Green!Eyes、東京中央線(特別版)擔任嘉賓，10月20日起在KKTIX開放索票，金音創作獎官方FaceBook、Youtube、LINE TODAY、LINE MUSIC也將進行線上直播。11月7日則在高雄LIVE WAREHOUSE舉辦本屆亞洲音樂大賞唯一一場售票演唱會，作為本屆系列活動最終場次，卡司有康士坦的變化球、溫蒂漫步、滅火器、與本屆金音獎入圍者漂流出口，日前已秒殺完售。

身為高雄在地樂團的滅火器說：「頒獎典禮首度移師到高雄舉辦，能夠再回到對我們來說熟悉的高雄，是非常有意義的一件事情。」雖然今年年中疫情升溫，許多演出都取消，滅火器把握時間陸續推出3首新歌並參與「高速青春 音樂人才培育計畫」擔任授課業師，將經營樂團、音樂製作的經驗分享給高雄學子。未來滅火器與火氣音樂在高雄也將有許多計畫與演出。

「Watch Party」將在11月5日於全台灣4個城市且不同特色的 Livehouse 或 venue，依照音樂屬性，分別播映來自泰國、印尼、菲律賓、日本、韓國、新加坡、馬來西亞等優秀樂團線上演出，並在各地具有特色景點拍攝影片，每場次邀請1組台灣樂團現場演出，以線上與線下綜合方式呈現，邀請樂迷走進台灣各地具特色的音樂表演場所，給予演出場館及創作音樂人最直接的支持。

「金音論壇與產業媒合交流」共分2場次，11月1日「閉門•造樂：在地跨媒介•未來音樂產銷高峰會」，從廠牌營運、品牌經紀、數位管理、新創投資NFT等方面，結合在地特色與不同媒介，反映至當今產銷環節，尋求未來嶄新的獲利及創造模式。11月4日「開門•見山：亞洲獨立樂壇分析與市場交流」，邀請國內外音樂人士分析日本、中國、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國等地獨立樂圈市場與交流合作。