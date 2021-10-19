雲林縣府推出在雲林縣消費不限五倍券或現金都有10％現金回饋活動，昨（18日）就發出872萬元，共1萬8000多人兌換。民眾擔心晚來換不到，今天（19日）兌換人潮比昨天還多，縣府廣場9點就人潮洶湧，不到20分鐘號碼牌已發600多號，中午12點已發完1000張截止。

縣府統計昨日兌換人數最多的是斗六市，兌換地有2700多人，兌換130多萬元，其次是虎尾鎮兌換109萬元、斗南鎮108萬元，其餘17鄉鎮兌換點約發出12萬元至52萬元，總共發出872萬元，可兌換金額剩約1600多萬元。

全縣20鄉鎮兌換點今（19日）更湧現人潮，為控制秩序，雲林縣府廣場（斗六市兌換點）今限定現場親領，預定發900張號碼牌，但20分鐘內就發完600張，臨時追加發100張，中午12點已發完1000張。

一名兌換者表示，沒想到有這麼多人，「有點誇張」，希望能多派人手縮短兌換時間。

斗南鎮兌換點（斗南戶政事務所）則是早上10點已發完額度，緊急向其他鄉鎮「周轉」額度。

雲林縣府配合五倍券發放編列2500萬元回饋金，刺激全台民眾持券或以現金到雲林縣消費，滿500元就可以現金回饋10％，還可參加摸彩抽特斯拉汽車，18日起兌換。