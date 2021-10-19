土耳其說要是買不成美F-16戰機 可能買俄製蘇（SU）-35和 蘇（SU）-57戰機

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）17日說，美國已提議，將軍售一批F-16給安卡拉，以彌補土國對美方主導的F-35跨國專案14 億美元（約391億台幣）投資。

據《防務新聞》（Defense News）和塔斯社（TASS）18日報導，土耳其原本承諾，要採購超過100架F-35戰機，但由於堅持買俄製S-400防空系統，以致被踢出F-35專案。

艾爾多安一直向拜登政府施壓，要他們交付已為土耳其打造好的兩架F-35，不然就還錢。而安卡拉目前有超過200架F-16戰機2035年以前將逐步淘汰，還有多達80架F-16等著升級。

雖然美國提出以F-16新型戰機交換F-35的計畫，但土耳其軍事採購機構國防工業總署（Presidency of Defence Industries）署長狄米爾（Ismail Demir）說，要是交易失敗，安卡拉可能會考慮向俄羅斯買蘇（SU）-35和 蘇（SU）-57戰機。