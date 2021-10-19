23歲安姓檳榔西施今年5月在桃園市中壢區1間檳榔攤工作時，遭楊姓男子拍下袒露胸部影片，傳到Line群組，又被傳到臉書粉絲團，警方網路巡邏發現，認李姓檳榔攤雇主、安女涉犯公然猥褻、楊男涉犯散布猥褻物品罪嫌，但檢方認為安女無裸露三點，也無望之受其挑動興奮情慾，給予不起訴處分。

警方調查，安女今年5月15日在公眾得出入的檳榔攤，以李姓雇主提供的網格連身衣物、黑色丁字褲，以不穿胸罩、裸露胸部的方式供不特定人觀賞。楊姓男子拍下影片，傳到Line群組，又被轉傳到桃園在地臉書粉絲團。李男、安女涉犯公然猥褻罪嫌，楊男因拍下影片，涉犯散布猥褻物品罪嫌。

安女、李男稱，衣服沒有露三點，警方檢查時也確認沒有。楊男則說，影片只有傳給朋友看，都有共識影片不外流，不知道是誰上傳臉書。

檢方認為，猥褻是除姦淫外，足以興奮或滿足性慾的一切色情行為均屬之。安女雖穿網格連身衣物、黑色丁字褲，雖然可能引起一般人之羞恥，但尚未達到厭惡之程度，無侵害「性」的道德感情，並無使人望之即受挑動興奮情慾之行為。另外楊男拍攝的影片，並未裸露三點，也無性交、猥褻畫面或舉動。因此3人罪證不足，但是否違反社會秩序維護法，宜由警方依法處理。