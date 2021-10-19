中市簡男拜託王姓婦人幫忙簽房屋租賃契約書，讓他孩子寄戶籍就學，王婦信以為真偽冒2兒子簽章，簡男再擅刻印章，偽造租約分年持向台中市府都發處申請租金補助，獲核發2008年度、2010年度及2019年度補助款共17萬400元，經市府追查函送偵辦，台中地檢署將簡男依詐欺取財罪起訴。

起訴書指出，45歲簡男覬覦政府協助無力購屋民眾的租金補貼，拿空白房屋租賃契書，拜託王姓婦人幫忙簽名，讓他孩子寄放戶籍就學，王婦不疑有他，分別在立約人及屋主欄冒簽2個兒子的簽名。

豈料，簡男竟擅刻屋主印章用印，偽造租賃契約書，自2008年底起，分年持向中市都發處、中市住宅發展工程處生申請租金補貼，市府承辦人員登錄審核後，分別核發2008年度12期，每期3000元； 2010年度24期，每期3600元；2019年度12期，每期4000元，自2009年至2020年間共獲核發17萬400元補助金。

簡男在今年1月12日再度提出補助申請，經王婦兒子在今年1月間提出「無租賃關係申明書」給住宅發展工程處，工程處追查發現駁回，而未再獲核發。

王婦否認冒偽簽名，且房屋並未出租，但事後，簡母拿了1萬6000元給她，說要補貼稅金。屋主證稱，房子是他一家人居住，並未出租給簡男。