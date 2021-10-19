台中市大坑風動石公園以7公尺高巨岩聞名，觀光旅遊局日前完成遊憩空間整體改善，再投入800萬元經費升級周邊環境硬體設施，包括廣場及步道加強平坦度、公廁更新等，打造登山、樂活、靜謐三體合一旅遊勝地，也讓風動石公園華麗變身適合各年齡層遊樂的新天地。

風動石公園公廁外觀結合大坑可愛動物彌猴及蝴蝶，與當地特產竹筍及椪柑等圖樣。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

風動石公園位於大坑風景區與潭子區聚興里交界，因7公尺高的巨岩聳立山崖邊，當山風吹起，氣流盤旋石縫，發出呼嘯聲而得名。風動石公園海拔約360公尺，視野極佳，可俯瞰台中盆地，也是大坑6、7、8號步道的休息中繼站。

台中市觀旅局完成風動石公園步道旁欄杆整修。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

風動石公園遊憩空間整體改善工程增設互動式共融遊具，包括樹形溜滑梯、平衡木橋，爬環及平衡木樁等，讓大小朋友可以盡情跑跳攀爬。另投入800萬元經費，改善老舊破損設施，特別加強廣場、平道平坦度及排水設施，步道也採用亮色系地磚，讓長輩行走更安全。

台中市觀旅局完成風動石公園石階步道整修。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

至於老舊公廁部分，不僅更新內部設備，且加強照明及通風，達到不髒、不濕、不臭三不原則，並將部分蹲式馬桶改為坐式，方便長輩使用，更貼心增設親子廁所，讓爸爸媽媽安心帶小朋友出門遊玩。外觀則結合大坑可愛動物彌猴及蝴蝶，與當地特產竹筍及椪柑等圖樣。

觀旅局提醒，風動石公園各項遊憩設施皆有設定使用年齡及注意事項，請遊客在遊玩時務必遵守每個遊憩設施的使用規則，才能玩得盡興又安全。另由於目前仍為防疫期間，請民眾務必勤洗手、保持社交距離，大坑登山步道係為郊山步道，必要時仍需佩戴口罩。