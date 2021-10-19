電商即將迎來年度最大檔期雙11，網家（8044）宣布，今年PChome 24h購物將連續第五年舉辦「2021雙11PChome來了」演唱會，邀集重量級藝人，將有望藉由演唱會的流量帶動站上買氣，也為第四季營運動能增溫。網家19日股價受到雙11行情拉抬，盤中漲近3％。

網家表示，已經是連續第五年盛大舉辦「2021雙11PChome來了」演唱會，今年重磅邀請黃子佼、咖啡糖賢齡擔任主持人，更匯集八組橫跨「三金」的超狂卡司聯袂尬聲，黃金陣容包含金曲華語男歌手吳青峰、三金新天王盧廣仲、率性女聲閻奕格、華流嘻哈天王瘦子E.SO、金曲新聲?te壞特，以及八三夭、茄子蛋、告五人等三大天團，媲美跨年等級的重量級歌手，將於11/10晚間8點半在台北小巨蛋齊力開唱，同時也將在PChome 24h購物YouTube頻道、FB粉絲專頁及LINE官方帳號3大平台同步直播。

疫情衝擊加速線上銷售發展，PChome 24h購物於今年8月首次推出「狂禮88嘉年華」狂賣特殺活動，以馬拉松式直播銷售節目形式，8日內即創下累積超過3000萬的觀看人次。網家表示，本次雙11將於11/1-11/9連續9天、每天晚間8點半，搶先推出「購物直播NON-STOP」直播銷售節目，精選3C家電、生活日用等超過50樣商品，祭出狂降破億優惠，吸引買氣。