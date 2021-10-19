大安農會與霧峰農會攜手推酒粕香腸新品，特選屢獲國際評鑑大賞初霧•燒酎及產銷履歷豬肉，燒酎酒香味與豬肉鮮甜味完美結合，非常適合入菜。（陳淑娥攝）

台中市大安農會與霧峰農會攜手推新品，特選屢獲國際評鑑大賞初霧•燒酎及產銷履歷豬肉推出酒粕香腸，燒酎酒香味與豬肉鮮甜味完美結合非常適合入菜，19日舉行新品上市發表會。總幹事蔡建宗表示，研發團隊持續開發農畜產新品，可解決農作量多價崩情形，創造農民價值。

今日發表會現場由大安農會總幹事蔡建宗及霧峰農會總幹事黃景建共同主持，包括台中市農業局主祕陳柏宏、農業局畜牧科長廖世偉、台灣最年輕國宴主廚阿慶師等來賓一同品嘗酒粕香腸料理。

霧峰區農會總幹事黃景建表示，霧峰是典型稻米之鄉，為增加農民收入，成立霧峰酒莊，開發出多款清酒、吟釀、燒酎及蜂蜜酒等，也是台灣第一家以益全香米釀造台灣清酒；這次添加在香腸內「初霧•燒酎」在2021年榮獲美國舊金山世界烈酒大賽-銀牌獎，色澤透明，入口醇厚香甜，餘韻綿長。

黃景建說，酒粕香腸好吃的另個秘密是酒粕，它是霧峰香米在釀造清酒時所留下的精華酒粕，營養價值高，且帶有深沉酒香風味，非常適合拿來入菜。

大安農會總幹事蔡建宗指出，大安區肉品市場研發團隊持續開發農畜新產品，除了可增加農產品新用途外，期望可解決農作量多價崩情形，以創造農民價值。

台中市大安區肉品市場是全國第一間從拍賣、屠宰、分切到加工一元化多功能肉品物流中心，更取得工廠ISO2200及HACCP國際驗證及產品產銷履歷三項驗證，以產銷履歷作為經營方向，以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營，期許消費者享用美味之餘，還能享受到安全性。欲購買請洽飛天豬生活館04-26712229＃42或上臉書搜尋：飛天豬．安農。