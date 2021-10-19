第三季受到電子供應鏈雜音紛傳、美國債務上限問題導致政府陷入關門危機及中國的「共同富裕、能耗雙控」政策、恆大地產債危機等因素的影響下，大盤及電子指數第三季季報酬分別為-4.35%、-4.62%，櫃買指數也下跌3.52%，但同期間台灣科技類基金績效仍有七檔維持正報酬，顯示經理人靠著挑對強勢股，掌握住投資時點的節奏，表現仍然令人刮目相看。

第三季台股科技基金績效維持正報酬依次為：安聯台灣科技、富邦科技、兆豐國際電子、新光創新科技、聯邦精選科技、兆豐國際台灣先進通訊、匯豐龍騰電子等。

兆豐投信台灣先進通訊基金經理許鈞雄指出，近期外部雜音較多，但整體而言，美國聯準會鴿派立場並未轉向，整體環境仍屬寬鬆，加上美股在企業基本面支撐下，美股多頭走勢不變。若美國公債殖利率受到通膨等因素影響而呈現持續上升，金融、傳產、電子將會呈現類股輪動，使得台股較為震盪，建議投資人可以逢低布局科技基金。

兆豐投信指出，近期台股盤面個股輪動快速，類股間表現差異仍相當大，時序進入年底，除了關注今年企業的業績表現外，也會開始聚焦2022年營運持續強勁的企業，包含低軌道衛星、第三代半導體、或晶圓代工，在產業前景仍佳下，將會是未來的投資主線，另外搭配具有題材性之中國能耗雙控政策受惠股，做為基金的布局重點。