政大與自玉山山腳下的原聲童聲合唱團合作，將於明年2月22日晚間7時再國父紀念館舉行「2022點亮南島募款音樂會」，期能籌募基金贊助成立政大「南島研究講座」，以支持原住民及南島相關之教育與研究。

目前，帛琉、諾魯、吐瓦魯及馬紹爾群島，是台灣在南島的邦交國。以此為基礎，而有台灣與南島13個國家與地區組成的南島民族論壇，政大除了執行南島論壇，也在科技部支持下，在呂宋島北部伊富高成立科研基地，原住民研究中心以及原住民土地政策與環境碩士學位學程也耕耘有成。

政大接下來將規畫成立「南島研究講座」，並增設原住民研究學分學程、南島研究碩士學分學位學程及以南島為主要區域的國際志工計畫。

政大將藉由音樂會募集資金來支持以上各種計畫，也將聘請來自夏威夷、紐西蘭、斐濟、帛琉等地的專家學者或耆老，到政大講學、研究。也將獎助南島青年學子到政大，獎助國內學生前往南島交換、實習或從事志工。

「2022點亮南島募款音樂會」，台灣原聲童聲合唱團將演唱〈kulumaha 回家吧〉、〈kipahpah ima 拍手歌〉等曲目，另有原聲打擊樂團的演出，票價分為500元、1000元、2000元與5000元等4類，於2022年2月12日晚間7時將在國父紀念館舉行。活動詳情可上網（https：／／reurl.cc／mvy0jG）查詢。