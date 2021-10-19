外交部長吳釗燮日前接受外媒專訪表示，台灣在備戰，如果中國大陸要對台灣發動戰爭，「我們將戰鬥到底」，國民黨立委曾銘宗質疑，此舉是否為叫戰？而兩岸發生戰爭機率高不高？對此，行政院長蘇貞昌強調備戰才能止戰。

曾銘宗表示，報告中提到國防特別迫切需要的情況是什麼？兩岸發生戰爭機率高不高？戰爭離我們很近還是很遠？外交部長吳釗燮曾在受訪時稱，準備跟中國大陸作戰，要求澳洲協助，此舉是否為叫戰？

蘇貞昌指出，「我們一直以備戰來止戰」，多邊情勢嚴峻、世界各國也一再警訊，政府也希望不要發生任何戰爭，因此要做最努力準備，以防戰爭發生。

蘇貞昌表示，戰爭很難分析遠、近，稍有不慎任何擦槍走火都有可能，「但絕不挑釁、也絕不起任何戰端」。蘇也替吳釗燮緩頰，「他意思應該不是這樣」，強調隨時備戰但不發生戰爭，唯有這樣才能止戰。

曾銘宗提出俄羅斯總統普丁接受訪問時曾說，「中國大陸不需要動武、靠經濟就能達成統一台灣。台海沒有爆發武裝衝突的危險」，問及蘇揆是否贊成其意見？

普丁稱「陸不用動武就能統一台灣」 蘇貞昌不同意：經濟戰爭也是戰爭

蘇貞昌表示，他不同意，不同意有兩個原因，一是「經濟的戰爭」也是戰爭的一種，二是中俄關係親近，可能沒有看清楚台海實際狀況，也不一定。

蘇貞昌強調，普丁的說法可能不夠準確，因為周邊很多國家、許多學者專家都一再講台海情勢險峻，呼籲中國不要做任何破壞現狀、破壞和平的作為。