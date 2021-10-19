運用腦中風紅色警報評估表，民眾可自行評估8大危險因子，只要有任何3項異常情況，即屬於腦中風高危險群。（台灣腦中風學會提供）

腦中風是國人十大死因第4名，平均每年奪走1萬多條寶貴性命。國民健康署及台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會共同推廣「腦中風紅色警報」評估表，民眾可自行評估8大危險因子，只要有任何3項異常情況，即屬於腦中風高危險群。

三高、心血管疾病是國人中風主因，台灣腦中風學會理事長、三軍總醫院神經部主任李俊泰引述國外研究指出，糖尿病患者罹患腦中風的機率為一般人的1.5到2倍；高血壓患者若血壓控制不良，中風風險增2.1倍；高血壓和吸菸加乘之下，腦中風機率恐增6倍！

每年10月29日為世界中風日，國健署與社團法人台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會參考美國國家中風協會的「中風風險量表」（Stroke Risk Scorecard）訂定「腦中風紅色警報」評估表，包括血壓、膽固醇、糖尿病史、心房顫動、吸菸史、體重、運動習慣、腦中風家族病史等8大危險因子，只要任何3項有異常，即屬於高危險群。

秋冬日夜溫差漸大，容易促發腦血管疾病急性發作。台灣腦中風學會秘書長、三軍總醫院一般神經科主任周中興提醒，當腦中風發生時，每拖延1分鐘，大腦內神經細胞死亡近200萬個；成功救治腦中風的關鍵在於及早辨識症狀，並縮短到院時間，切勿因為症狀緩解而輕忽嚴重性。

台灣腦中風病友協會理事長、台北榮民總醫院重症醫學部部主任林永煬分享實際案例：一名貨車司機某天半夜睡醒如廁發現右側身體不靈活，直到早上鬧鐘響起時，發現右側身體已無法動彈，過了半天家人才將他送醫，由於錯過黃金治療時間，無法透過藥物及手術打通血管阻塞，需長時間復健。

據統計，第一次中風的病人，在中風1個月後失能比例逾6成，失能後衍伸的長照支出每年共破百萬，包括醫療器材、輔具等一次性費用共5到20萬元，照護服務費每月0.5至7萬元不等，材料費每月1到3萬元，帶來沉重的經濟負擔。

3位醫師共同呼籲民眾，應持續監控三高指數，定期用藥及回診，並保持警覺性；當發現腦中風徵兆時，應立即撥打119，由專業救護人員提供緊急送醫，避免錯失黃金治療期。