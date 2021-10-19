台灣高檢署為落實政府「非核家園及綠色能源」施政方針，並排除不肖公務員、民意代表及黑道人物藉機勒索施工廠商，昨(18日)與經濟部能源局共同召開座談會，強化執法機關與綠能企業的聯繫平台，同時呼籲國人勇於檢舉妨害綠能產業發展相關犯罪，檢舉人最高可獲得1000萬元獎金。

高檢署統計，強力掃蕩「綠能蟑螂」行動，目前已偵辦33案，羈押13人，起訴35人，緩起訴8人，扣案金額3655萬餘元，被告自動繳回金額532萬元，扣押不動產18筆，成果豐碩。另已掌握多家受害廠商及民眾的檢舉情資，將持續積極嚴辦、速辦。

本次座談會由高檢署檢察長邢泰釗主持，除法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民，經濟部能源局、台中、台南、高雄3個高分檢、11個地檢署、刑事警察局、海巡署、法務部調查局、廉政署等機關首長，以及台電公司等數十家國內外大型綠能業者也都共同與會。

蔡清祥致詞表示，對台灣而言，發展綠色能源已是不可逆的趨勢，維護綠能產業健康發展，是法務部責無旁貸的責任，透過檢、警、調、廉等積極嚴正的執法，做為綠能企業的後盾，才能藉由能源轉型，帶動綠能科技及產業躍升。