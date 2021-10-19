新北市永和警分局邀請三重中興醫院的專業團隊，於（19日）上午於3樓禮堂實施到府健康檢查服務。（永和警分局提供）

新北市永和警分局邀請三重中興醫院的專業團隊，於（19日）上午於3樓禮堂實施到府健康檢查服務。（永和警分局提供）

新北市永和警分局邀請三重中興醫院的專業團隊，於（19日）上午於3樓禮堂實施到府健康檢查服務。（永和警分局提供）

疫情以來，員警們總是站在第一線面對各種挑戰，24小時全年無休維護轄區治安，日夜輪班，作息不定，往往容易忽略自己的健康，新北市永和警分局為顧及同仁健康，配合新北市政府提供每位警職同仁不分年齡每年2081元的健康檢查費補助，辦理同仁健康檢查。

永和警分局邀請三重中興醫院的專業團隊，於（19日）上午於3樓禮堂實施到府健康檢查服務，平日大輪番，辛苦工作的同仁紛紛排隊進行檢查，並因應防疫措施，採取各單位分流時段參加。除一般理學檢查、抽血、驗尿、胸部X光、骨質密度、心電圖等各項檢驗項目外，另針對警察工作型態，為心血管疾病、癌症及肝臟疾病高風險人員，提供進階心血管檢查、各項癌症篩檢及腹部超音波檢查等，以利及早發現病兆，預防勝於治療。

分局長陳保安表示，同仁維護轄內治安與交通不間斷鬆懈，即使疫情期間也全心投入各種防疫勤務非常辛勞，也相當關心同仁的身體健康，特別邀請醫療機構至分局辦理健康檢查，除免除同仁往返醫院奔波外，希望藉由更體貼的措施，鼓勵同仁踴躍參加。

早期發現、早期治療是健檢最大的功能，更提醒同仁需要改變之日常不良生活習慣並及早發現病兆就醫治療。同仁有健康強健的身體，才能守護轄區的治安。