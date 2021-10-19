高市仁武區11個月大女嬰日前在蔡姓保母家中疑摔倒送醫不治，女嬰阿公、阿嬤今天上午到蔡姓保母家中招魂，過程一切順利，女嬰阿公強調，希望輿論界不要再為此事憤怒不平，現在他只要求檢方查明真相，把真相給他，不要讓他最疼愛的孫女死不瞑目。

高市仁武區11個月大女嬰日前在蔡姓保母家中疑摔倒送醫不治，女嬰阿公、阿嬤今天上午到蔡姓保母家中招魂，過程一切順利。 （林雅惠攝）

女嬰阿公表示，每個檢察官問案不一樣，希望主任檢察官問案技巧不要再給他再一次的痛傷，他指出，女嬰原本10個月來都是他跟我太太照顧，也把她照顧的很活耀，所有親戚都喜歡抱她玩，發生此事，大家難免會氣憤，都是他壓制大家不要再動手動腳，他要讓保母好好活著，讓她愧疚一輩子。

高市仁武區11個月大女嬰日前在蔡姓保母家中疑摔倒送醫不治，女嬰阿公、阿嬤今天上午到蔡姓保母家中招魂，過程一切順利。 （林雅惠攝）

女嬰阿公強調，當初找保母時，社會局曾說蔡姓保母是優良保母，他把孫女送到保母家時，也曾向保母說，小孩子換環境，換人帶一定會不習慣，大家要磨合，小孩若哭鬧沒辦法帶時，拜託保母打電話給他，他會馬上接走，沒想到，14日上午就接到太太表示，孫女在保姆家摔倒昏迷，究竟是怎麼摔的，他不能評論也不會去評論，現在只想讓孫女安息走向天堂做天使。

女嬰阿公哽咽表示，他很痛恨，但痛恨歸痛恨，事情還是要處理，女嬰的父親因太思念女兒，昨晚請刺青師把女兒刺入胸口，要讓女兒陪伴他一輩子，他現在只希望司法能夠給他一個公道，不要讓孫女不明不白的這樣走，他們想要的，只是想要一個正確的答案。

今天上午招魂現場，肇事的蔡姓保母並未現身，仁武區赤山里里長吳永宗說，事發後，蔡姓保姆夫妻已暫時搬離家中，蔡姓保母先生表示，發生這件事，太太非常自責，他們也很難過，想不到會發生這樣的事。高雄市社會局表示，蔡姓保母已經廢止保母托育資格。

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