刑事警察局於近日破獲有人以「深度偽造（DeepFake）」技術，以AI科技合成於日本A片，對此，台灣數位女力聯盟（WIDI）呼籲，請我國政府單位及社會各界共同正視此一數位性別暴力問題的嚴重性，盤點相關法規之不足，以及科技偵查跟不上數位發展的現實狀況。

數位女力聯盟在去年就發現此事，也嘗試聯絡十多位被害女性，詢問是否有提告意願，並願意提供法律面的協助；但絕大多數被害人都因為擔心這種數位犯罪難以偵破，一旦被發現提告，可能會因此遭到更嚴重的報復性羞辱，此外，面對如此可惡之犯行，我國現階段的法律規範，只能由被害人主動提告刑法第310條加重誹謗罪、刑法第235條散布猥褻物品罪，以及民事肖像權侵權損害賠償，明顯不足以懲罰此類犯行。

數位女力聯盟呼籲，行政與立法機關應考量民間團體這幾年來積極推動的《侵害個人性私密影像防制條例》，比照美國維吉尼亞州將之列為非自願色情禁制範圍之一，以罪責相當的懲處條款對被告科以相應罰則；政府單位仍應在不違反人權侵害的原則下制定相關科技偵查法律規範，並積極補充且培育科技偵查人力，以因應數位犯罪的氾濫現況。

數位女力聯盟提及，衛生福利主管機關應考量讓心衛諮商經評估後提供必要協助，且國家對於網路規範作為不應再延續落後國際的「低度管制」思維，應適時介入並課責網路業者協助移除下架相關影像，避免被害持續擴大；他們也呼籲被害人勇敢地站出來，對主嫌與整個犯罪集團提出刑事告訴與民事求償，數位女力聯盟願意提供法律層面的意見諮詢或其他如心理諮商等轉介協助。