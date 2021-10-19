東京奧運舉重銅牌女將陳玟卉，經過大舞台的洗禮，比賽心情更加沈穩，19日在全國運動會以抓舉101公斤、挺舉130公斤、總和231公斤3破大會紀錄，總和也將舊的全國紀錄230公斤送入歷史，賽後她開心說：「雪恥了！」

陳玟卉表示，和教練討論後，目前以備戰12月在烏茲別克首都塔什干舉辦的世錦賽，先不降體重，所以今年全運會提高一個量級參加76公斤級，接下來國際賽再回到熟悉的64公斤級戰場。

對於能夠在全運會3破大會，陳玟卉透露這是賽前目標，全國紀錄則是意外收穫，「挺舉是我比較拿手的，覺得沒有在東京奧運發揮出來，只留下127公斤，很開心今天用130公斤雪恥了！」

陳玟卉認為，有過奧運比賽經驗，讓以往面對比賽容易緊張的自己，已經可以抓到壓力之間的平衡點，而她就是從今年4月烏茲別克亞錦賽勇奪3金後破繭而出，世錦賽要回到「幸運地」比賽，她笑說：「以突破自己最佳成績為主，希望站上頒獎台！」