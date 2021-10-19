美國前總統川普今天對調查1月6日國會大廈攻擊案的國會委員會提出訴訟，指控委員會非法索取他的白宮紀錄。

路透社報導，川普在向哥倫比亞特區聯邦地區法院提出的訴訟中主張，聯邦眾議院「1月6日襲擊事件調查特別委員會」（Jan. 6th Select Committee）索取的資料，含在一個稱為「行政特權」的法律原則之內，而行政特權保障白宮官員間一部分溝通的機密性。

川普的律師賓納爾（Jesse Binnall）在訴訟中寫道：「就廣度與範疇而言，委員會提出的要求堪稱前所未見，沒有任何正當的法律目的。」

許多法律專家說，前總統川普無法合法地以行政特權來阻止眾院委員會索取文件與證詞。

今年1月6日，大批川普支持者闖入國會聯席會議，試圖打斷議員認證民主黨籍的拜登贏得2020年總統大選。川粉最後沒有成功阻撓拜登入主白宮，目前有600多人還面臨刑事指控。

川普也因此遭到民主黨掌控的眾議院彈劾，指他在1月6日當天稍早前於集會上的演說，煽動民眾攻擊國會大廈。然而，川普最後獲參院裁定無罪。

本月稍早，拜登授權保有川普執政時期紀錄的國家檔案局 （National Archives）繳交第一批特別委員會要求的文件。

根據川普的訴狀，由於國家檔案局表明將在下月向國會繳交相關文件，川普於是要求法院發布禁制令來阻擋程序。

前國會律師史登（Michael Stern）說，川普可能以拖延戰術阻撓特別委員會的調查工作。

史登說：「如果他願意付錢聘僱律師，川普可以拖延一段時間，讓委員會暫時拿不到紀錄。」

1月6日襲擊事件調查特別委員會也發布傳票，要求川普的顧問提供證詞，包括川普的策士巴農（Steve Bannon）。

巴農已表明，在川普的行政特權主張獲得法院解決，或與特別委員會協商化解之前，他不會提供證詞。

委員會上週表示，將正式要求美國司法部以巴農藐視傳票，對他提出刑事指控。

委員會同時也向其他官員發出傳票，包括前司法部官員克拉克（Jeffrey Clark）、川普前幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino），以及前國防部官員巴特爾（Kash Patel）。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1101019