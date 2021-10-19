駐德代表謝志偉在國慶日發文所提的吐血論引發爭議，外交及國防委員會15日發函外交部，要求謝志偉11月22日返台報告。外交部長吳釗燮昨被問及此事，表示因德國最近國會選舉結束，必須有重要人士坐鎮，謝志偉是否回台還在討論中；陳以信則認為德國政府還在手忙腳亂，謝現在回來剛好。今（19）日陳以信又酸，吳釗燮是怕謝志偉回來後，把外交部長位子給搶了嗎？

對於吳釗燮稱德國正在組政府，所以駐德代表要坐鎮，陳以信今在臉書痛批根本就是藉口，「人家德國政黨協商組閣，甘你台灣什麼事？非要你駐德代表坐鎮才行」，且就算德國組完政府，各個部會首長上任後，憑謝志偉到底能見到幾位部長，況且人家才剛上任，哪有時間見外國使節？「所以現在叫謝志偉回台灣，時間剛剛好啦」。

陳以信也酸說，「難道吳釗燮這麼稱讚謝志偉，卻又千方百計不讓他回台，是怕謝志偉回來後太紅，最後把他外交部長位子給搶了嗎」？

面對外交及國防委員會發函外交部，要求謝志偉返台報告，吳釗燮昨備詢時回應，沒有說他不能回來，還在繼續討論當中，但回來必須要隔離、自主健康管理，就浪費了3個禮拜，而這3個禮拜正好是德國政治變動時間，所以回來時什麼事情都不能做；他也說，「沒有說不需要回來，還在討論，必須要了解當地的政務工作」。