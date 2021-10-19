ITF台北國際旅展即將於11月5日至8日於南港展覽館登場，但去年初全球新冠肺炎疫情爆發後，航空業、觀光業身處海嘯第一排，產業遭到重創，去年參展單位銳減，今年更剩下800多個攤位，為30年來最少的一次，航空業更是一家不剩。

ITF全盛時有多達1700多個參展攤位，去年因疫情影響剩下1000攤左右，今年只有800多攤，為30餘年來最冷清的一次。航空業遭受的衝擊同樣劇烈，去年只有加拿大航空獨自撐場，今年已完全看不到航空公司身影。

不過，今年仍有30多個國家地區前來ITF參展，且日本、韓國都擴大參展，日本攤位從27格增為43格、韓國攤位從21格增為36格，主辦單位分析應是對明年邊境解封有期待。

主辦單位台灣觀光協會今年以《加倍奉還 力挺觀光》為主題，號召業者提供加倍折扣，主辦單位也加倍回饋，推出早鳥進場送口罩、醫護免費進場等活動，邀請民眾進場加倍消費挺觀光。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，今年ITF策劃了一系列特色體驗，將在旅展向民眾展現各種多元優質的產品，除了炒熱國旅氣氛，也能為未來國境開放的國際旅遊預作準備，並號召參展單位提供加倍折扣，讓民眾來展場加倍消費、大家共同加倍力挺觀光，促進觀光消費成長，迎來報復性旅遊的商機。