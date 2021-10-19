花蓮民進黨資深縣議員莊枝財（前排左2）宣布退休，也向外界介紹黨內新生代，即將投入基層選舉。（王志偉攝）

2022年選舉氣氛在地方已開始醞釀，花蓮民進黨資深議員莊枝財今天宣布退休，強調將協助新人參政，打出「民主向前、世代傳承」，並介紹多位年輕在地青年，投入地方基層選舉，自己選區則交棒市民代表胡任順參選議員，延續服務，爭取選民支持。

68歲民進黨籍資深議員莊枝財，擔任2屆市民代表、4屆縣議員，任內橫跨6位縣長（其中兩位代理縣長），莊枝財表示，近30年民代生涯，從少壯議員成為老將，應該把理想和堅持，交棒傳承給年輕世代，特別在今天議會臨時大會開議第一天，宣布本屆任期屆滿後不再參選，交棒給胡仁順，延續民主香火。

莊枝財坦言，自己長期有氣喘毛病，且「美好的一仗已經打過了」，未來要交棒給年輕後進，他退而不休會「全力輔佐、奉陪到底」，至於還有1年多任期，「選民服務不打烊、監督縣政不打折」會持續服務到任期最後一天。

他也利用今天宣布引退機會，向外界介紹多位有意投入明年底選舉的民進黨內新生代，包括現任市民代表謝豪杰、縣議員張美慧助理張奕，縣黨部專員林巾文、縣黨部原民事務部主任林資斌、立委范雲花蓮服務處助理王格致、立委伍麗華花蓮聯絡站助理高維寧，以及莊枝財助理莊承昱、歐桑美食創辦人歐彥志等人。

莊枝財問政犀利，屬「大砲型」議員，他5年前雖捲入LED路燈採購收受回扣案，遭新北地方法院一審宣判7年6個月，全案仍在訴訟中，但選民對莊枝財強力監督縣政、扮演民代角色，多持肯定正面態度。